Brasil tem bom início, mas não consegue parar a Polônia e se despede da Liga das Nações de Vôlei

Gdansk (POL) - O Brasil tentou, fez um bom começo de jogo no ginásio lotado em Gdansk, mas não conseguiu parar a potente e favorita seleção da Polônia. Nesta quinta-feira (20), os comandados de Renan Dal Zotto perderam por 3 sets a 0 e se despediram da Liga das Nações de Vôlei nas quartas de final.

No primeiro set, a seleção brasileira disputou ponto a ponto até a reta final, mas um lance polêmico acabou dando a vitória aos poloneses por 26 a 24. Em um ataque, Alan explorou o bloqueio e a bola foi para fora. No entanto, após desafio, a arbitragem apontou toque por último no oposto do Brasil. Renan Dal Zotto pediu nova checagem, mas a decisão não foi alterada.

Revoltados com a arbitragem, os jogadores brasileiros, aos poucos, foram saindo do duelo. No segundo set, a Polônia abriu 7 a 2, o Brasil conseguiu equilibrar na metade, mas acumulou erros e encontrou dificuldade em parar os ataques do astro Kurek. Honorato foi bem com dos bloqueios simples, mas os europeus conseguiram fechar em 25 a 21 sem sustos no fim.

No último recorte do jogo, Renan Dal Zotto ainda colocou o ponteiro Leal, que disputou seu primeiro set na competição após uma lesão séria no ombro direito. O cubano, que é naturalizado, foi um dos poucos pontos positivos. O roteiro se repetiu: Polônia abre, Brasil empata, mas erra em sequência dando ampla vantagem. Os saques de Leon - também cubano naturalizado - quebraram o passe, e o time da casa fechou o jogo com 25/20.

Com a derrota, o Brasil sequer brigará por medalha. Nas semifinais, os poloneses enfrentarão o Japão, segunda melhor campanha na fase de classificação. Do outro lado, os Estados Unidos, líderes na tabela da primeira fase, decidirão a vaga na decisão contra a Itália