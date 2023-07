Aos 42 anos e sendo destaque na Série B, Nenê, ex-Vasco, cogita adiar aposentadoria

Caxias do Sul - Vivendo grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Juventude, o meio-campista Nenê, de 42 anos, ex-Vasco, já cogita adiar sua aposentadoria. Em entrevista ao canal oficial do clube gaúcho no YouTube, o jogador revelou a possibilidade e celebrou o bom momento pelo Papo.

"Tenho meio que um plano. Não só eu também. Mas se eu continuar desse jeito assim, não sei se vou querer parar não, mas a ideia era essa. Mas vamos deixar essa resposta um pouco mais para frente", disse.

Nenê é o grande nome do Juventude, que tem como missão voltar à elite do futebol brasileiro em 2024. Em 16 partidas, o meia anotou seis gols e deu quatro assistências, o que causou certa surpresa.

"Está sendo um momento muito especial. Jamais imaginava chegar nessa idade jogando ainda e podendo estar ajudando meus companheiros de time o máximo que posso dentro de campo. Continuou ainda fazendo a diferença e essa é uma coisa que me deixa muito feliz", destacou.

Na visão do jogador, o clima ameno da Serra Gaúcha também é um fator importante na avaliação de seu desempenho. Para Nenê, o frio desgasta menos e o possibilita de realizar melhor a recuperação pós-jogo.

"O frio ajuda. Comparado ao Rio de Janeiro, lá tem mais desgaste, o calor é mais intenso. No frio, me sinto bem. Claro que no treino de manhã tem aquela chuva e frio no treino do CT, mas é um clima muito bom pra poder estar jogando. Fora dos treino estou tendo mais atenção, na recuperação vale muito."