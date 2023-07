Copa do Mundo Feminina: saiba onde assistir aos jogos do segundo dia do torneio

Nova Zelândia - A Copa do Mundo Feminina já começou e continua nesta sexta-feira, 21. No segundo dia do torneio, acontecerão mais três jogos. Por isso, abaixo, veja quais serão os confrontos e onde assisti-los.

FILIPINAS x SUÍÇA





As duas seleções medirão forças no Estádio Dunedin, na Nova Zelândia, às 02h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A. A transmissão fica por conta da Cazé TV, no YouTube, e da plataforma de streaming Fifa+.

ESPANHA x COSTA RICA





As duas seleções se enfrentarão no Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia, às 04h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C. Além da Fifa+ e da Cazé TV, a partida também contará com as transmissões do SporTV, do globoplay e do ge.

ESTADOS UNIDOS x VIETNÃ





A atual campeã do mundo e a seleção vietnamita jogarão no Eden Park, também na Nova Zelândia, às 22h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo E. Fifa+, Cazé TV, SportV, globoplay e ge transmitirão a partida.