Messi chega a acordo com o Inter Miami para não jogar em estádios com gramado sintético

Miami (EUA) - Recém-apresentado como novo reforço, o craque argentino Lionel Messi, nova estrela da Major League Soccer (MLS), chegou a um acordo com o Inter Miami para não jogar em estádios que contam com gramado sintético.

Atualmente, seis franquias da MLS utilizam o gramado artificial e já receberam aprovação de Don Garber, comissário da liga, para quaisquer alterações, como a troca para o campo natural. As informações são do jornal "Sportico".

De acordo com a publicação, há um movimento para que as trocas aconteçam. No entanto, o Atlanta Unidet, que vai receber o Inter Miami no dia 16 de setembro, não estaria disposto a mudar sua estrutura para receber Lionel Messi.

Messi deve estrear pelo Inter Miami nesta sexta-feira (21), contra o Cruz Azul (MÉX), no DRV PNK Stadium, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Leagues Cup.