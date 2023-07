Espanha passa por cima da Costa Rica e Suíça derrota Filipinas pela Copa do Mundo feminina

Rio - O segundo dia de Copa do Mundo feminina contou com um show espanhol na cidade de Wellington, na Nova Zelândia, uma forte Suíça contra uma surpreendente Filipinas e o empate sem gols entre Nigéria e Canadá, ainda na noite de quinta-feira, pelo horário de Brasília.



O jogo entre canadenses e nigerianas, válido pelo Grupo B, ocorreu entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta. Em uma partida equilibrada, o grande confronto foi entre a atacante Christine Sinclair, maior artilheira de seleções da história do futebol, e a goleira Chiamaka Nnadozie.



Aos 4 minutos da segunda etapa, a canadense sofreu um pênalti e foi para a marca da cal. Caso marcasse, se tornaria a primeira jogadora a fazer gols em seis edições de Copa do Mundo. O dia, no entanto, era da goleira nigeriana, que salvou o pênalti e um chute no rebote. Eleita melhor jogadora da partida, Nnadozie trabalhou bastante, mas garantiu o 0 a 0 no placar. Com o resultado, o Grupo B é liderado pela Austrália, com três pontos



SUÍÇA LEVA SUSTO



Quem esperava um jogo de superioridade suíça desde o primeiro momento foi surpreendido quando, aos 15 minutos, as Filipinas abriram o placar com Katrina Guillou. O gol foi anulado pela bandeirinha, mas foi o suficiente para acender o alerta na Suíça



Após um começo empolgante, não demorou muito para a seleção filipina ser dominada pelo time favorito, no entanto. O primeiro gol válido da partida, contudo, só saiu no fim, aos 44 minutos. A atacante Ramona Bachmann converteu um pênalti assinalado pelo VAR e colocou a Suíça na frente.



Na segunda etapa, a superioridade europeia se manteve. Com dificuldades para atacar, as Filipinas não ameaçaram sequer a meta rival. Seraina Piubel anotou o segundo gol e garantiu a vitória por 2 a 0 e a liderança do Grupo A para o time suíço.



ESPANHA ATROPELA, COM PUTELLAS SÓ NO FIM



A Espanha não precisou contar com Alexias Putellas, melhor jogadora do mundo, para construir vencer a Costa Rica por 3 a 0, em partida válida pelo Grupo C. Lesionada desde 2022, a atacante do Barcelona viu do banco de reservas suas companheiras atropelarem as rivais e fazerem 3 a 0 logo no primeiro tempo.



Em um ritmo acelerado, as europeias criaram inúmeras chances de gol e chegaram até a desperdiçar um pênalti, mas foram para o intervalo com uma larga vantagem. Com o jogo controlado, o segundo tempo foi mais morno, mas ainda de domínio espanhol.



Aos 32 minutos da etapa final, os gritos eufóricos da torcida indicavam: Alexias Putellas estava de volta. A espanhola demonstrou toda sua classe nos poucos minutos em que esteve em campo e mostrou que, caso atue em alto nível, a Espanha deve ir longe nessa Copa. Com o resultado, a equipe europeia assumiu a primeira colocação do seu grupo.