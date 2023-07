Nenê admite adiar aposentadoria e comemora boa fase no Juventude: 'O frio ajuda'

Rio - O meia-atacante Nenê, de 42 anos, está vivendo um grande momento no Juventude. A boa fase é tamanha, que o veterano tem avaliado não se aposentar no fim da temporada. O jogador deixou o Vasco no primeiro semestre para prolongar a sua carreira, que poderá não ter fim em 2023.

"Tenho meio que um plano. Não só eu também. Mas se eu continuar desse jeito assim, não sei se vou querer parar não, mas a ideia era essa. Mas vamos deixar essa resposta um pouco mais para frente", afirmou em entrevista ao canal do Jaconero no YouTube.

Até o momento, Nenê atuou em 16 jogos, fez seis gols e deu quatro assistências. Ao avaliar o bom momento atuando no Rio Grande do Sul, o veterano afirmou que por conta da sua idade avançada a questão climática tem feito a diferença.

"O frio ajuda. Comparado ao Rio de Janeiro, lá tem mais desgaste, o calor é mais intenso. No frio, me sinto bem. Claro que no treino de manhã tem aquela chuva e frio no treino do CT, mas é um clima muito bom pra poder estar jogando. Fora dos treinos estou tendo mais atenção, na recuperação vale muito", disse.