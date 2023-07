Klopp se diz honrado sobre rumores na seleção alemão, mas descarta sair do Liverpool: 'Não posso sair agora'

Rio - Treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, citou a possibilidade de assumir a seleção da Alemanha. Apesar de se dizer honrado, o técnico afirmou que irá seguir comandando o clube inglês. O contrato de Klopp com os Reds vai até junho de 2026.

"O trabalho de técnico da seleção é e seria uma grande honra, sem dúvida nenhuma. O problema no meio do caminho é a minha lealdade. Não posso simplesmente sair do Liverpool agora e dizer que vou assumir a Alemanha por um curto período de tempo. Isso não funciona e o pedido nem existe", explicou Klopp, em participação em um painel de uma empresa da qual é embaixador, realizado na última quinta-feira.

Jürgen Klopp tem três trabalhos como técnico na carreira. Ele dirigiu o Mainz e o Borussia Dortmund, ambos da Alemanha, até chegar ao Liverpool em 2015. O técnico afirmou que um dia deverá ser treinador da seleção alemã, porém, isso só irá acontecer quando ele estiver desempregado.

"É esperado de mim fazer isso [treinar a Alemanha] alguma hora. Eu teria que estar disponível, o que não estou atualmente. Tenho uma responsabilidade com o clube. Basicamente, é um trabalho interessante, mas ainda não sei se vou fazer algo completamente diferente quando sair do Liverpool. Quero manter as opções em aberto", concluiu.