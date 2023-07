Pré-temporada de Andrey Santos no Chelsea tem impressionado Pochettino, diz jornal inglês

Rio - Contratado pelo Chelsea junto ao Vasco no fim do ano passado, o volante Andrey Santos, de 19 anos, ficou mais seis meses no Brasil e iniciou sua pré-temporada pelo clube londrino nas últimas semanas. De acordo com informações do jornal britânico "Standard", o começo do brasileiro vem impressionando o técnico Mauricio Pochettino.

Com isso, a possibilidade do jovem ser utilizado pelo Chelsea na próxima temporada vem crescendo. O clube londrino recebeu consultas do Porto e do Barcelona recentemente. Os dois teriam interesse na contratação do jogador revelado na base do Vasco.

Andrey Santos é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O jogador chegou a ser convocado pelo ex-treinador interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, para amistosos do Brasil em 2023.