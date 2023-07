Diego Ribas diz amar Robinho e fala sobre condenação por estupro: ‘Não cabe a mim julgar’

Rio - Diego Ribas comentou sobre a situação do ex-atacante Robinho, condenado em última instância na Itália por estupro. Em entrevista à CNN, o ex-jogador do Flamengo lamentou a situação do amigo, mas afirmou que não cabe a ele julgá-lo.



"Não tem como eu negar a história que temos juntos… eu amo o Robinho por tudo o que nós vivemos, e não cabe a mim julgar o que aconteceu, o que ele fez ou quais serão as consequências. O que eu posso dizer é que lamento por tudo isso que está acontecendo. Eu lamento e me limito a reconhecer que nós vivemos uma história, e eu respeito essa história”, disse o ex-camisa 10.

No ano passado, Diego recebeu fortes críticas na Internet por encontrar Robinho em um momento de folga do Flamengo. Na ocasião, a dupla jogou futevôlei nas praias de Santos

O crime



Robinho foi condenado no início de 2022, em última instância, a nove anos de prisão por violência sexual em grupo contra uma jovem albanesa, em 2013. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) acatou o pedido da Justiça Italiana para que o ex-atacante cumpra pena no Brasil, já que o país não extradita seus cidadãos. Agora, a decisão está nas mãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).