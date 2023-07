Mbappé fica fora de relação do PSG para amistosos de pré-temporada no Japão

Paris (FRA) - O PSG divulgou nesta sexta-feira (21) a lista de relacionados para viagem ao Japão, onde o elenco fará quatro amistoso de pré-temporada, sem a presença do astro Kylian Mbappé.

De acordo com informações do jornal "L'Équipe", a diretoria do clube parisiense está irritada com a possibilidade de perder o craque de graça ao fim da próxima temporada. Mbappé já avisou que não irá ativar a cláusula de renovação automática.

Com isso, Mbappé entrou na lista de transferências para evitar que o PSG perca seu principal ativo sem retorno financeiro. As lideranças acreditam que o jogador tem acordo engatilhado com o Real Madrid para o período em que ficará sem vínculo no Parque dos Príncipes.

O elenco do PSG embarca neste sábado rumo ao Japão e ficará até o dia 2 de agosto. Os amistoso serão disputados nas cidades de Osaka e Tóquio - dentre eles, contra o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e agora comandado pelo português Luís Castro, ex-Botafogo. Na relação, os brasileirão Marquinhos e Neymar foram incluídos.

Veja a agenda do PSG no Japão:

25/07 (terça) - PSG x Al-Nassr

28/07 (sexta) - PSG x Cerezo Osaka

01/08 (terça) - PSG x Internazionale

03/08 (quinta) - PSG x Jeonbuk Motors