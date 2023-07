Quem esperava um jogo de superioridade suíça foi surpreendido quando, aos 15 minutos, as Filipinas abriram o placar com Katrina Guillou. O gol foi anulado pela bandeirinha, mas acendeu o alerta na Suíça, que venceu por 2 a 0, com gols de Ramona Bachmann e Seraina Piubel, pelo Grupo A.