Espanha passa pela Costa Rica

O segundo dia de Copa do Mundo Feminina contou com um show espanhol, na cidade de Wellington, na Nova Zelândia. A Espanha não precisou contar com Alexias Putellas, melhor jogadora do mundo, para vencer a Costa Rica, por 3 a 0, pelo Grupo C. Lesionada desde 2022, a atacante do Barcelona viu do banco de reservas suas companheiras atropelarem as rivais logo no primeiro tempo.

Em um ritmo acelerado, as europeias criaram inúmeras chances de gol e chegaram até a desperdiçar um pênalti, mas foram para o intervalo com uma larga vantagem. Com o jogo controlado, o segundo tempo foi mais morno, mas ainda de domínio espanhol.

Aos 32 minutos da etapa final, os gritos eufóricos da torcida indicavam: Alexias Putellas estava de volta. A espanhola demonstrou toda sua classe nos poucos minutos em que esteve em campo e mostrou que, caso atue em alto nível, a Espanha deve ir longe nessa Copa. Com o resultado, a equipe europeia assumiu a primeira colocação do seu grupo.