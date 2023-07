Matheus Gonçalves está de saída

O Flamengo encaminhou o empréstimo de Matheus Gonçalves para o Bragantino até o fim da temporada. O negócio não inclui passe fixado e a tendência é que o atacante de 17 anos retorne ao Rubro-Negro em dezembro. O jovem se apresenta no início da semana ao novo clube.

Outra baixa no elenco do Flamengo é Matuesão. O centroavante foi vendido para o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O clube desembolsará 2 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual) pelo jogador de 19 anos. As informações são do portal GE.