Buscando seu segundo título na Copa do Mundo, a seleção do Japão também começou muito bem o campeonato mundial. Com gols de Tanaka, Endo, Ueki e dois de Miyazawa, elas superaram a Zâmbia por 5 a 0, no que foi a maior goleada desta edição até o momento. A vitória fez com que assumissem a liderança do Grupo C, pois superaram a Espanha no saldo de gols, que tem apenas três tentos marcados.