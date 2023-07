Holanda e Suécia ganham com dificuldade; França tropeça contra a Jamaica

A madrugada deste domingo (23) foi mais um dia movimentado na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece na Nova Zelândia e na Austrália. Suécia e Holanda, duas favoritas a campeãs desta edição, venceram em placares apertados. Já a França, outra potência mundial e no grupo do Brasil, apenas empatou com a seleção da Jamaica.

As nórdicas foram as primeiras a entrar em campo, contra a seleção da África do Sul. Quem abriu o placar foram as africanas, com o gol de Hildah Magaia, no começo do segundo tempo. As europeias empataram com o gol de Fridolina Rolfo, atacante do Barcelona, e viraram com gol de Amanda Ilestedt, aos 90 minutos de jogo, sacramentando a vitória da Suécia.



O próximo jogo foi entre Holanda e Portugal, novatas em Copas do Mundo Femininas. A zagueira Stefanie van der Gragt abriu o placar para a Laranja Mecânica no começo da partida, e assegurou o favoritismo da seleção no primeiro tempo. Entretanto, na segunda etapa, as portuguesas entraram com muita intensidade e querendo empatar o jogo. Porém, não conseguiram, e o jogo acabou em um apertado 1 a 0. Com a vitória por um gol de saldo, a Holanda ocupa a segunda colocação do grupo E, atrás dos Estados Unidos. Já Portugal fica com o terceiro lugar, na frente do Vietnã.

Por fim, a seleção da França entrou em campo contra a Jamaica, em partida válida pelo grupo F, que também conta com o Brasil. A favorita a vencer a Copa veio pra cima da seleção da América Central, buscando assegurar a sua força como uma das potências mundiais. Porém, pararam em um sistema defensivo bem sólido montado pelo treinador Lorne Donaldson, e o jogo terminou em 0 a 0, placar terrível para as europeias.

A seleção brasileira entra em campo na próxima segunda-feira, às 8h (horário de Brasília), contra o Panamá, no Hindmarsh Stadium, na Austrália. Caso vença, ocupará a liderança do grupo F, sabendo do empate da França contra a Jamaica.