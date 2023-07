Neymar participa de treino do PSG no Japão e dá passo novo passo em recuperação

Rio - O atacante Neymar, de 31 anos, deu mais um passo rumo ao retorno aos gramados. Neste domingo, o craque participou do primeiro treino do PSG, no Japão. O clube francês está no país asiático para a pré-temporada e vai realizar três amistosos antes de retornar para a Europa.

O camisa 10 não atua desde o dia 19 de fevereiro, quando lesionou os ligamentos do tornozelo direito. Neymar voltou a treinar com bola somente na última semana, mas somente em trabalhos individuais. O brasileiro passou por cirurgia em março, no Catar, para corrigir a lesão nos ligamentos do tornozelo direito.

Neymar viajou para participar pré-temporada do PSG no Japão, ao contrário de Kylian Mbappé, que irritou o clube francês, em meio aos rumores de transferência e está fora. A possível saída do atacante, de 24 anos, faz com que o brasileiro ganhe mais força, afinal, ele se tornaria a grande estrela da equipe de Paris.

Luis Enrique e Neymar trabalharam juntos no Barcelona. Foi sob o comando do espanhol, que o brasileiro viveu sua melhor temporada pelo no futebol europeu. Em 2015, Neymar foi protagonista do título da Liga dos Campeões conquistado pelo clube catalão.