Ary Borges comemora hat-trick na estreia do Brasil na Copa: ‘Nem nos meus melhores sonhos’

Rio - Principal destaque na vitória do Brasil por 4 a 0 sobre o Panamá, na manhã desta segunda-feira (24), em Adelaide, na Austrália, pela estreia da Copa do Mundo feminina, Ary Borges não escondeu sua emoção. Após a partida, a camisa 17 celebrou o bom resultado e admitiu que não imaginava começar o Mundial com uma atuação de gala.



“[Não imaginava uma estreia assim] Nem nos meus melhores sonhos. Foi um dia muito especial, com um misto de emoções, fiquei feliz, ansiosa, eu chorei, pensando no que poderia fazer na partida. É uma honra poder participar desse seleto time, e hoje eu tenho a chance de jogar com a maior de todas. (...) [A Marta] é um exemplo para a gente. Ter saído para ela entrar, é mais uma história que vou poder contar”, disse Ary à TV Globo.



Ary fez apenas seu primeiro jogo em Copas e logo de cara anotou três gols. Antes, a meia colecionava 28 jogos pela Seleção, com cinco gols.

Com o resultado, o Brasil termina a primeira rodada disparado na liderança do Grupo F, com três pontos. França e Jamaica, que empataram no outro jogo do grupo, somam um ponto cada. A Seleção volta a campo no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília), contra a França, em Brisbane.