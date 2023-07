Marta alcança marca histórica e comemora vitória em estreia na Copa do Mundo

Adelaida (AUS) - Marta viveu um dia especial. Após se recuperar de uma lesão durante a preparação para a Copa do Mundo, a seis vezes melhor do mundo entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo contra Panamá, nesta segunda-feira (24), e fez história. A rainha do futebol igualou a nigeriana Onome Ebi, a canadense Christine Sinclair e a japonesa Homare Sawa como as únicas que disputaram seis Copas.

"O jogo inteiro mostrou isso. Depois que fizemos o quarto gol, fomos para cima e continuamos tentando fazer mais. As meninas que entraram estavam com vontade de fazer mais um golzinho, isso é normal. O que criamos hoje é fruto do trabalho coletivo que estamos fazendo há bastante tempo. Esperamos que continue assim a Copa inteira, para quem sabe a gente conquistar o título no final", disse a camisa 10 da Seleção.

O recorde de mais Copas do Mundo pertence a jogadora Formiga, a única a disputar sete edições na história do futebol feminino, entre 1995 e 2019. Marta aparece em segundo empatada com outras três jogadoras. Maior artilheira da história da competição com 17 gols, a rainha passou em branco na estreia, mas exaltou a substituta Ary Borges, que brilhou com três gols e uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre Panamá.

"Feliz demais por ela. Fazer três gols numa estreia não é fácil, ela foi abençoada. Ainda deu uma assistência, então são quase quatro gols (risos). Fiquei honrada de entrar no lugar dela, fiquei até mais tranquila. Entrei quando o jogo estava mais tranquilo para o Brasil", finalizou.

Com a vitória por 4 a 0 na estreia, a seleção brasileira lidera o Grupo F com três pontos. No outro jogo do grupo, França e Jamaica empataram sem gols. O Brasil volta a campo contra as francesas, no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane, na Austrália. Já o terceiro jogo pela fase de grupos será no dia 2 de agosto, em Melbourne, contra as jamaicanas, no mesmo horário.