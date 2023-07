Verstappen ganhará novo troféu de porcelana por vitória na Hungria

Budapeste (HUN) - Max Verstappen viveu um momento inusitado, neste último domingo (23), após a vitória na etapa da Hungria. Na celebração do pódio, o piloto holandês teve o seu troféu quebrado por Lando Norris, da McLaren. Ao tentar abrir a garrafa de espumante, o britânico derrubou a taça do vencedor e atual líder do campeonato, e protagonizou uma das maiores gafes da temporada.

Após o episódio, Verstappen e Norris riram da situação. Após a festa, o holandês recolheu o troféu quebrado e levou para casa. Porém, o atual bicampeão e líder do campeonato receberá uma nova. A empresa húngara responsável por confeccionar a taça de porcelana se comprometeu a confeccionar uma nova especialmente para o piloto da Red Bull Racing.

"O triunfo foi ofuscado por um episódio infeliz, pois o troféu de primeiro lugar acabou quebrado durante a celebração. Mas além de nosso imenso pesar, vamos substituir o troféu, parte de um símbolo nacional, e prepará-lo mais uma vez para que Verstappen não fique sem a única taça Herendi", publicou a marca nas redes sociais.

O troféu de porcelana leva cerca de seis meses para ser produzido e custa em torno de 40 mil euros (mais de R$ 213 mil). A empresa húngara responsável por confeccionar a tradicional taça dos líderes da etapa da Hungria possui mais de 200 anos. A fábrica já confeccionou artigos para chefes de estado, como a Rainha Victoria do Reino Unido, que governou entre 1837 e 1901.

A empresa faz peças com inspirações do século XIX e, a cada ano, recebe estampas éticas ou desenhos que remetam à própria Fórmula 1. A etapa da Hungria, no circuito de Hungaroring, está no calendário da F1 há 38 anos e, recentemente, renovou o contrato até 2032. Verstappen venceu a prova desta temporada, enquanto Norris chegou em segundo. Sérgio Perez, da RBR, completou o pódio.