PSG entra na briga pela contratação de Harry Kane, alvo do Bayern de Munique

Paris (FRA) - Em meio à i ndefinição da novela envolvendo o astro Kylian Mbappé , o PSG se mostrou ativo no mercado de transferências e entrou na briga pela contratação do atacante Harry Kane, do Tottenham, que também é alvo do Bayern de Munique,

Harry Kane já tem conversas com o clube alemão e, de acordo com Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern, em entrevista na pré-temporada, se o jogador mantiver a palavra, atuará no Campeonato Alemão a partir da 2023/2024.

De acordo com o "RMC Sport", Daniel Levy, presidente do Tottenham, vê a negociação com o PSG como mais vantajosa no aspecto financeiro. A ideia é ultrapassar a casa de 80 milhões de euros (R$ 419,2 milhões), limite financeiro do Bayern. Kane tem contrato com os Spurs até junho de 2024.

Isso porque o PSG poderia esticar a proposta para alcançar os 100 milhões de euros (R$ 524 milhões), já que pode negociar Mbappé com o futebol da Arábia Saudita e colocar cerca de R$ 1,5 bilhão nos cofres.