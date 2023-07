Rodrygo compartilha conversa com Ancelotti sobre Seleção: 'Vou ser treinador de vocês'

O nome mais 'quente' para comandar a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo é o de Carlo Ancelotti. Rodrygo, que é comandado pelo treinador no Real Madrid, revelou que o professor já brincava sobre a possibilidade antes mesmo dos rumores começarem.

O meia-atacante concedeu entrevista ao canal "Desimpedidos", e entre outros assuntos, acabou revelando o que Ancelotti falava, nos treinos do Real, sobre assumir a seleção brasileira.



"Na próxima Copa, a gente vai estar junto, vou ser treinador de vocês", dizia Ancelotti para Rodrygo, segundo o jogador. O atacante também revelou que os brasileiros do elenco merengue levavam na brincadeira e não faziam ideia de que isso poderia se tornar realidade em um futuro bem próximo.



"Ele falava zoando, e a gente nem levava a sério. Só que depois, do nada, começou a sair um monte de notícia. E a gente falou: pô, então ele estava falando sério. A gente dava risada, não imaginava que era verdade mesmo", disse o jogador.



Mas, existe um problema: Ancelotti possui contrato com o Real Madrid até 2024, e o clube espanhol não vê com bons olhos a exposição das tratativas entre o técnico e a CBF. O próprio Rodrygo se isenta da responsabilidade, afirmando: "Mas não sei de nada (sobre o treinador na seleção)".



O treinador também afirmou que não quer mais falar sobre o tema seleção brasileira: "Eu nunca vou falar de Brasil. Sou técnico do Real Madrid e vou ficar. Eu não falarei sobre este assunto mais. Eu tenho contrato e vou seguir com isso. Vamos ver no ano que vem o que acontece", disse Ancelotti recentemente.