Ary Borges celebra hat-trick

Principal destaque na vitória do Brasil por 4 a 0 sobre o Panamá, na manhã de ontem, em Adelaide, na Austrália, pela estreia da Copa do Mundo feminina, Ary Borges não escondeu sua emoção. Após a partida, a camisa 17 celebrou o bom resultado e admitiu que não imaginava começar o Mundial com uma atuação de gala.

"Não imaginava uma estreia assim. Nem nos meus melhores sonhos. Foi um dia muito especial, com um misto de emoções, fiquei feliz, ansiosa, eu chorei, pensando no que poderia fazer na partida. É uma honra poder participar desse seleto time, e hoje eu tenho a chance de jogar com a maior de todas. (...) A Marta é um exemplo para a gente. Ter saído para ela entrar, é mais uma história que vou poder contar", disse Ary à TV Globo.

Ary fez apenas seu primeiro jogo em Copas do Mundo e logo de cara anotou três gols. Antes, a meia colecionava 28 jogos pela seleção brasileira, com cinco gols marcados.