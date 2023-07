Rodrygo está na mira do PSG para repor possível saída de Mbappé

Com os rumores da saída de Kylian Mbappé se intensificando, o PSG começou a especular o mercado em busca de substitutos. Uma possível resposta do clube para a negociação do astro é Rodrygo, atacante do Real Madrid.



Rodrygo seria o 'contra-ataque' ideal do PSG para a ida de Mbappé, que tem o desejo de atuar no Real Madrid. Segundo o portal "Defensa Central", a direção do clube francês deve concentrar esforços para a contratação do brasileiro em 2024.

Além do ponta merengue, a equipe de Paris também busca reforços para a próxima temporada. O time comandado por Luis Enrique tenta a contratação de Harry Kane, que possui sua saída do Tottenham encaminhada.

Rodrygo chegou ao Real Madrid em julho de 2019, após quase duas temporadas como profissional pelo Santos, clube que o revelou. No clube espanhol, o ponta já tem 165 jogos, com 37 gols e 32 assistências no período.