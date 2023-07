Ex-defensor do Vasco e do Flamengo negocia com clube da Série B

Rio - Ex-zagueiro do Vasco e do Flamengo, Rafael Vaz negocia com o Londrina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube do Paraná, que acertou os empréstimos de Luan Freitas e Marcos Pedro, do Fluminense, e de Rodrigo e Zé Vítor, do Vasco, busca mais uma contratação de um jogador com passagem por clubes cariocas, segundo o "ge".

Rafael Vaz atualmente joga pelo São Bernardo, que disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, ele não entra em campo pelo clube de São Paulo desde o início do mês. Sabendo disso e da saída do zagueiro Patrick, o Londrina busca contar com o experiente defensor.

Rafael Vaz teve passagem pelo Vasco entre 2013 e 2016. Entre altos e baixos no Cruz-Maltino, o zagueiro disputou poucas partidas em sua trajetória pelo clube: apenas 47 em três anos e meio. Nessas ocasiões, o defensor marcou 10 gols.

Em 2016, Rafael Vaz saiu do Vasco e se transferiu para o maior rival, Flamengo, onde atuou por dois anos. Porém, sua passagem pelo Rubro-Negro não deixou saudades na torcida, que o criticava muito pelas suas atuações fracas e desempenho abaixo do esperado. Ele jogou 79 jogos pelo clube da Gávea e marcou dois gols.

No ano seguinte, o zagueiro foi emprestado ao Universidad de Chile em seu último ano de contrato. Depois de sair do Flamengo, ele ainda atuou pelo Goiás, Al-Khor, do Catar, e no Avaí.