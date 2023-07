Com foco total no jogo contra a França, seleção brasileira volta a treinar em Brisbane

Austrália - Após a goleada por 4 a 0, na estreia, contra o Panamá, pela Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira voltou a treinar em Brisbane, especificamente no Moreton Bay Central Sports Complex. Sob o comando de Pia Sundhage, as jogadores iniciaram a preparação para o duelo contra a França, no próximo sábado (29).

Nas atividades desta quarta (26), Pia iniciou com um coletivo em campo reduzido dividindo todo o elenco em três times. As jogadoras também fizeram um treinamento especial de bola aérea, um dos pontos fortes das francesas, com foco na parte defensiva. Por fim, houve uma atividade com chutes cruzados e finalizações para as atacantes.

Com a goleada na estreia, o Brasil é o líder isolado do Grupo F com três pontos. Isso porque a França empatou com a Jamaica na primeira partida, sendo assim, o jogo de sábado contra francesas pode valer a classificação das brasileiras para as oitavas com uma rodada de antecedência. A bola rola às 7h (de Brasília) no Estádio Lang Park, em Brisbane.