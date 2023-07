Arena Pantanal vai passar por vistoria para receber jogos da Seleção nas Eliminatórias

Cuiabá - A Arena Pantanal é um dos estádios cotados para receber jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O presidente da Federação Mato-grossense de Futebol, Aron Dresch, recebeu a confirmação de uma visita da CBF e da Conmebol, em Cuiabá, no próximo dia 3 de agosto, para fazer algumas inspeções no estádio e em Centro de Treinamentos que poderão abrigar as seleções.

"Há muito tempo Cuiabá não recebe um jogo do Brasil, por isso fizemos a solicitação para a CBF e com boa articulação e trânsito interno conseguimos garantir o primeiro passo: a inspeção para nos adequarmos em tudo o que é preciso", disse Dresch.



Em fevereiro deste ano, a Arena foi reprovada numa vistoria da Conmebol por conta da baixa luminosidade que não atendia aos níveis mínimos exigidos. Em junho, o Governo do Mato Grosso, proprietário do estádio, fez uma manutenção no sistema de iluminação.

Construída para a Copa de 2014, as obras de construção da Arena Pantanal custaram R$ 646 milhões. Com capacidade para cerca de 44 mil torcedores, o estádio já recebeu jogos da Copa América de 2021 e a Supercopa do Brasil em 2022. Atualmente, recebe jogos do Cuiabá no Campeonato Brasileiro.