Vascão anuncia contratações

O Vasco da Gama anunciou ontem duas contratações para reforçar a equipe na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os meias Paulinho, que estava no Al-Fayha, da Arábia Saudita, e Praxedes, que vem do RB Bragantino, estiveram no CT Moacyr Barbosa para serem oficializados.

Paulinho, de 26 anos, foi revelado pelo Fluminense e se destacou no futebol português, pelo Boavista e foi vendido ao Al-Shabab, em 2021. No ano passado, o meio-campista chegou a ser ventilado no Botafogo, mas o Al-Fayha superou a proposta alvinegra e contratou o jogador. O Vasco pagou cerca de R$ 6,5 milhões para contar com o atleta até 2025.

Já Praxedes, de 21 anos, passou por Vasco e Fluminense nas categorias de base, mas se profissionalizou em 2020 pelo Internacional. Em 2021, o meia foi comprado pelo RB Bragantino, por R$ 35,9 milhões, se tornando a contratação mais cara da história do clube paulista. Entretanto, o jogador não se firmou na equipe de Bragança Paulista e foi emprestado ao Vasco, até o final deste ano, com opção de compra fixada em R$ 26 milhões.

O Vasco espera anunciar ainda hoje o atacante paraguaio Sebastián Ferreira, que estava no Houston Dynamo-EUA. O centroavante de 25 anos desembarcou ontem no Rio e realizou exames médicos.