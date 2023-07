Ídolo do Manchester City e da Espanha anuncia aposentadoria aos 37 anos

Espanha - O meia David Silva anunciou nesta quinta-feira (27) a sua aposentadoria do futebol. O jogador, de 37 anos, defendeu a Real Sociedad, da Espanha, nas últimas três temporadas, e decidiu pendurar as chuteiras por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho.

Revelado no Valencia, David Silva teve passagens por Eibar e Celta de Vigo antes de se tornar um ídolo do Manchester City, onde atuou entre 2010 e 2020. No clube inglês, venceu quatro Campeonatos Inglês, cinco Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra.

No ano passado, David Silva foi homenageado pelo Manchester City com uma estátua em frente ao estádio Etihad. Desde que deixou o clube, ele estava defendendo a Real Sociedad, na Espanha. Já com a seleção espanhola, foi bicampeão da Eurocopa e campeão do mundo na África do Sul, em 2010.