Empresária, musa do OnlyFans e artista; conheça a ring girl do UFC que conta com patrimônio milionário

Rio - Ring girl do UFC desde 2011, Brittney Palmer, conquistou um grande sucesso na vida financeira. A norte-americana, de 36 anos, se tornou empresária e atualmente vende obras de arte. De acordo com o jornal britânico "The Sun", ela tinha um patrimônio líquido de 4 milhões de libras (R$ 24 milhões) em 2022.

Nascida em San Diego, Brittney e iniciou sua carreira profissional ainda adolescente como dançarina e modelo em espetáculos em Las Vegas. Neste período da vida, ela sofreu uma acidente de carro e passou a focar no lado artístico ao fazer trabalhos para a Universidade da Califórnia.

Sua carreira no UFC se iniciou há 12 anos e ela faz muito sucesso, sendo eleita como a "ring girl do ano" em 2012, 2013 e 2020. Ela também tem uma conta no OnlyFans. A norte-americana participou de filmes e teve a própria série em 2014, quando protagonizou o "Slow & Hot with Brittney Palmer".

Brittney Palmer cobra até 20 mil libras (cerca de R$ 121 mil) por pinturas artísticas. A norte-americana já utilizou diferentes estrelas em seus quadros, como Connor McGregor, Jimmy Hendrix, Bob Marley e David Bowie.