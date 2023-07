Presidente da CBF sinaliza vontade de manter Pia no comando da Seleção feminina após a Copa

Rio - Pia Sundhage deve permanecer no comando da seleção brasileira feminina após a Copa do Mundo. Pelo menos esse é o desejo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Em entrevista ao "ge", o mandatário da entidade brasileira garantiu que está satisfeito com o trabalho da sueca e deixou a decisão nas mãos da treinadora após a participação no Mundial.

"O trabalho da Pia (Sundhage) é importante. A CBF está muito satisfeita com o trabalho da comissão técnica e não tem como nem ter a opção (de mudança) com a Olimpíada logo ali. Não faria uma modificação. Quem sentiria seriam as atletas. A CBF não pretende de forma alguma interromper. Pia vai seguir o quanto ela estiver disposta a fazer o trabalho", disse.

O Brasil estreou com goleada sobre o Panamá por 4 a 0 e lidera o Grupo F da Copa do Mundo feminina. A seleção brasileira volta a campo neste sábado (29), às 7h (de Brasília), contra a França, em Brisbane, na Austrália, pela segunda rodada da fase de grupos. Na estreia, as francesas empataram com a Jamaica, sem gols.