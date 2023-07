Apresentado no Sport, Diego Souza revela provável aposentadoria: 'Minha última apresentação'

Rio - O atacante Diego Souza já defendeu diversos clubes pelo Brasil, incluindo os quatros grandes do futebol carioca, agora ele retorna para um velho conhecido. O jogador de 38 anos acertou com o Sport Recife, onde teve duas passagens, entre 2014 e 2015 e de 2016 a 2017. Por lá, o veterano vai voltar a vestir o número 87, provavelmente sua última numeração na carreira profissional.

Após o término de seu vínculo com o Grêmio, o atacante estava sem clube e planejava pendurar as chuteiras, mas acabou desistindo da ideia por ter recebido a oportunidade de fazer sua terceira passagem pelo Leão da Ilha do Retiro, clube no qual o atleta é bastante identificado. Na sua apresentação oficial, o jogador também revela que será a última da sua carreira.

"Eu tinha objetivo de parar de jogar, sim. Tive a oportunidade de vir para cá e estou dizendo para vocês que é minha ultima apresentação. Se eu não jogasse no Sport, eu pararia de jogar", garantiu o jogador.

Perguntado sobre seu maior objetivo, o veterano afirmou que pretende estar bem fisicamente para poder ajudar o Sport a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Meu objetivo maior agora é estar bem, conseguindo atuar de uma forma com naturalidade, com uma forma grandiosa, e conseguindo ajudar bem, render bem dentro de campo. Isso é pro final pra ver o que acontece. Meu objetivo é total nessa Série B e colocar o Sport na Série A. E o resto da história a gente vê"

Revelado pelo Fluminense ainda como volante, o jogador foi mudando de posição ao longo da carreira. Ademais, com o passar do tempo e também da menor mobilidade, ele se adaptou e virou um atacante de área. No Rio de Janeiro, ele também defendeu a camisa do Botafogo, Flamengo e Vasco, onde conquistou uma Copa do Brasil. Aos 38 anos, Diego Souza ainda soma passagens por outros vários clubes grandes do Brasil, como Palmeiras, Atlético-MG e Cruzeiro. Seu último compromisso foi com o Grêmio, onde estava desde 2020.