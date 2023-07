Atletismo: Nos 100m rasos, Erik Cardoso é o primeiro brasileiro a correr abaixo de 10 segundos

São Paulo - Uma marca histórica para o atletismo brasileiro foi quebrada nesta sexta-feira (28). Durante os Jogos Sul-Americanos, realizado em São Paulo, Erik Cardoso fez o tempo de 9s97 nos 100m rasos e se tornou o primeiro brasileiro a completar a prova abaixo dos 10 segundos. O recorde antigo durou 35 anos e pertencia a Robson Caetano que tinha como menor tempo exatos 10s.

No horário da prova, às 15h38 (de Brasília), o vento marcava a velocidade de 0,8 m/s, abaixo do limite de 1,0 m/s. Logo, o recorde de Erik estava garantido. Além disso, o brasileiro conquistou a medalha de prata e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

"Graças a Deus eu tive a graça de correr muito bem hoje. A gente sabe que tem o momento certo para tudo e foi o momento certo para essa marca espetacular. Recorde brasileiro. Poder correr em casa, no Brasil. É uma sensação única", celebrou Erik Cardoso.

Na mesma prova que rendeu o recorde ao brasileiro, outra marca importante foi quebrada. O vencedor dos 100m rasos foi Asinga Issamade, atleta do Suriname, que fez 9s89 e conquistou o ouro, além do recorde mundial sub-20. O ex-BBB Paulo André Camilo também disputou a prova e terminou no quarto lugar, com o tempo de 10s03.