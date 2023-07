Jamaica derrota Panamá e Brasil vai precisar vencer para buscar classificação na última rodada

Austrália - A Jamaica venceu o Panamá por 1 a 0 pela segunda rodada da Copa do Mundo feminina na manhã deste sábado, em confronto válido pelo Grupo F, o mesmo do Brasil. O triunfo leva a seleção jamaicana a quatro pontos, ultrapassando a seleção brasileira, que precisará vencer o confronto direto contra o país caribenho na última rodada para se classificar às oitavas de final. Mais cedo neste sábado, o Brasil perdeu por 2 a 1 para a França e caiu para a terceira posição da chave, com três pontos.



Depois do início animador da seleção brasileira, a segunda rodada da Copa do Mundo feminina terminou com uma combinação de resultados ruim para o time de Pia Sundhage. França e Jamaica, que haviam empatado na estreia, alcançaram os quatro pontos e o Brasil ficou com três. O Panamá, após duas derrotas, está eliminado da Copa do Mundo feminina.



A definição do grupo acontecerá na próxima quarta-feira. Às 7h, Brasil e Jamaica se enfrentam em Melbourne, na Austrália. No mesmo dia e horário, a França entra em campo contra o Panamá em Sydney, na Austrália, para confirmar a classificação para o mata-mata. O Brasil segue dependendo apenas de si para se classificar, mas para isso precisará vencer a Jamaica. Em caso de empate, somente uma combinação improvável de resultados, com derrota da França para o Panamá, classificaria o time de Pia Sundhage.



As melhores chances do primeiro tempo foram da Jamaica, que ainda assim não conseguiu fazer seu melhor jogo. Apesar das tentativas, a seleção jamaicana não conseguiu furar a defesa adversária, chegando até a acertar uma bola na trave em cobrança de falta. Já o Panamá teve uma boa chance no primeiro tempo, defendida pela goleira da Jamaica.



O Panamá voltou melhor para o segundo tempo e até ocupou mais espaços no campo de ataque. Apesar da melhora no desempenho do rival, a Jamaica abriu o placar aos 11 minutos com gol de cabeça marcado por Allyson Swaby. A seleção panamenha melhorou após o gol, mas encontrou dificuldades no setor de criação e não conseguiu buscar o empate.



Na madrugada deste sábado, a Suécia, terra da treinadora Pia Sundhage, foi mais uma seleção a confirmar classificação para as oitavas de final. A vaga veio em grande estilo, com goleada por 5 a 0 sobre a Itália. Grande nome da partida, Amanda Ilestedt marcou dois gols. Os demais gols foram marcados por Fridolina Rolfo, Stina Blackstenius e Rebecka Blomqvist.



A Suécia mantém 100% de aproveitamento, na liderança do Grupo G, com seis pontos. A Itália tem três e está em segundo, enquanto África do Sul e Argentina somam apenas um ponto e sonham com a última vaga da chave na última rodada.