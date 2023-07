Zagueiro da Seleção, Marquinhos rejeita ofertas para atuar no futebol saudita

Rio - O zagueiro Marquinhos, da seleção brasileira, recebeu ofertas de clubes da Arábia Saudita, para mudar de ares, antes do começo da temporada europeia. No entanto, de acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", o jogador, de 29 anos, não quis nem escutar as propostas.

Marquinhos tem contrato com o PSG até junho de 2028. Além de estar totalmente nos planos do clube francês, o brasileiro não tem interesse em deixar o futebol europeu neste momento. A equipe de Paris perdeu recentemente Verrati para o Al-Hilal.

Revelado pelo Corinthians, Marquinhos foi vendido para a Roma em 2012. Após uma temporada no futebol italiano, o brasileiro foi contratado pelo PSG. Na última temporada europeia, o zagueiro entrou em campo em 44 jogos e fez dois gols.