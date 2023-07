Volante do Corinthians projeta partida contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro: 'Jogo importante'

São Paulo - Em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O volante Maycon, da equipe paulista, destacou a importância de vencer dentro de casa e poder se distanciar da zona do rebaixamento.

"É um jogo importante para nós porque jogamos em casa e sabemos da situação que estamos no Brasileiro, apesar dos últimos jogos onde emplacamos cinco vitórias e um empate, é muito importante conseguir mais uma vitória e se livrar de vez dessa condição que o Corinthians não pertence", disse o jogador.

Vindo de uma melhora individual, Maycon falou sobre sua recuperação técnica que coincidiu com o bom momento do Corinthians nos últimos jogos.



"Vim de um momento difícil, todos os jogadores passam por isso, mas eu trabalhei bastante para sair disso. O clube me deu muito apoio, os jogadores me ajudaram bastante para poder voltar meu bom futebol e espero dar sequência nisso, emplacar uma sequência de jogos e ajudar a equipe a poder conquistar mais uma vitória", finalizou o volante.

Corinthians e Vasco vão protagonizar um duelo de gigantes que estão na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a menos, os paulistas somam 16 pontos e ocupam a 15ª posição, por sua vez, o Cruz-Maltino é o lanterna com apenas nove pontos conquistados.