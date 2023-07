Luis Suárez confirma saída do Grêmio no fim do ano e nega problemas com Renato Gaúcho

Rio - O atacante Luis Suárez, de 36 anos, concedeu entrevista coletiva neste sábado para abordar o futuro da sua carreira. O uruguaio confirmou que antecipou o fim do seu contrato com o Grêmio para dezembro de 2023, e negou qualquer problema com Renato Gaúcho.

"Me sentia com força física para poder ficar por dois anos, foi o que pedi ao clube. Mas tenho que ser sincero comigo mesmo, com meu corpo, e com o clube. No próximo ano não vou poder render ao Grêmio o que esperam de mim, pela carga e intensidade que tem o futebol brasileiro. Terá muitas viagens se o clube jogar a Libertadores, que é o objetivo do clube. E por isso é uma decisão que se conversou com o clube. O clube entendeu e agradeço por isso", afirmou.

Suárez acertou com o Grêmio no começo do ano, após rápida passagem pelo Nacional. O atacante assinou contrato até o fim de 2024, porém, o jogador alegou que não tem conseguido suportar a rotina do futebol brasileiro. O uruguaio chegou a receber uma consulta do Inter Miami, equipe de Lionel Messi, porém, o Tricolor Gaúcho não liberou o jogador antes do fim da temporada.

"O tema surgiu porque tenho uma lesão crônica e não estou aguentando o ritmo intenso que tem o futebol brasileiro. O time me ofereceu parar um mês, um mês e meio, mas se me comprometo, tenho que jogar e treinar. Se não, sinto que estaria mentido ao clube. Estou há 15 dias sem jogar e me sinto muito bem, a dor vai diminuindo. Preciso parar, recuperar e depois verei o que fazer. Não sei se vou me aposentar ou jogar em outro lugar", contou.

Apesar dos problemas físicos, o atacante é um dos principais destaques do Grêmio na temporada. O veterano entrou em campo em 32 jogos, fez 16 gols e deu nove assistências.