Andressa Alves encara jogo contra Jamaica como final: 'Temos que fazer nosso melhor'

Austrália - A seleção brasileira joga a vida na Copa do Mundo feminina. As brasileiras enfrentam a Jamaica, na próxima quarta-feira (2), às 7h (de Brasília), em Melbourne, na Austrália, e precisam da vitória para se classificar às oitavas de final do Mundial. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (31), a meia-atacante Andressa Alves ressaltou que o Brasil não tem margem de erro e pediu foco nos 90 minutos.

"O Brasil ainda é favorito contra a Jamaica. A gente depende só da gente. Não temos margem para erro. Temos que fazer nosso melhor jogo até agora na Copa. Tenho confiança na gente (...) Temos que jogar tudo. Será uma final, e uma final não se joga, se vence. Temos que entrar com esse pensamento. O importante não é golear, é fazer os três pontos e passar de fase", disse a meia-atacante.

Após a derrota diante da algoz França, o Brasil caiu para terceiro lugar no Grupo F, atrás das francesas e da Jamaica, ambas com um ponto a mais. Para avançar às oitavas de final, a seleção brasileira precisa vencer a equipe jamaicana, que empatou com a França na estreia e venceu Panamá na segunda rodada. Andressa Alves projetou o duelo da próxima quarta-feira.



"Acredito que elas vão ter a mesma postura que tiveram contra a França, até porque jogam pelo empate. Acredito que elas vão montar duas linhas bem compactas. Vamos ter que encontrar maneiras, na nossa técnica e nossa habilidade, criar alternativas por fora e por dentro para tentar fazer o gol. Acredito muito no nosso ataque e no nosso meio-campo criativo, as coisas vão acontecer contra a Jamaica", afirmou.