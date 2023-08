EA FC terá premiação da Bola de Ouro no modo carreira; veja novidades

Rio - O modo carreira do 'EA FC 24', o sucessor do Fifa 23, trará novidades para os fãs do jogo eletrônico de futebol mais vendido do mundo. Entre as principais novidades está a inclusão da premiação da Bola de Ouro, da revista France Football, algo inédito no jogo.

A EA Sports investiu em mudanças e novidades para a carreira a fim de dar mais imersão no modo mais realista da franquia. O modo jogador foi o que mais recebeu novidades, como a possibilidade de ter um empresário que dará conselhos, além da possibilidade de conquistar a Bola de Ouro.

O fim da parceria entre a EA Sports e a Fifa possibilitou a inclusão da premiação da Bola de Ouro no modo carreira. A entidade máxima e a revista France Football, responsável pelo prêmio, chegaram a ter um acordo entre 2010 e 2015 para a premiação conjunta do melhor do mundo, mas a relação teve fim em 2016.

Já no modo treinador, terá a opção de implementar em treinamentos semanais a tática desejada para o elenco. A EA selecionou sete táticas de treinadores reais, como o "Tiki Taka" de Pep Guardiola, o "Park the Bus" de José Mourinho e o "Gegenpressing" de Jürgen Klopp. Para isso, precisará contratar um auxiliar.

O 'EA FC 24' será o sucessor do Fifa 23. A EA Sports encerrou a parceria com a Fifa após não entrar em acordo nos valores da renovação da marca. O jogo, que terá Erling Haaland na capa, será lançado no dia 29 de setembro para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC E Nintendo Switch.