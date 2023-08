Clube não facilitará saída caso atacante queira ir embora

Vivendo momento conturbado por conta de seu atrito com Jorge Sampaoli e a agressão que sofreu do preparador físico Pablo Fernández, Pedro não terá vida fácil caso queira deixar o Flamengo. De acordo com o "UOL", o clube não está disposto a negociar o jogador e não pretende facilitar uma saída.

A diretoria descarta aceitar uma oferta que seja boa para o jogador, mas ruim para o Fla, ou seja, sem o pagamento da multa rescisória. Além disso, o clube leva em conta o momento ruim para uma saída, já que a janela de transferências fecha na amanhã e não haveria tempo para reposição.

Pablo Fernández questionou o camisa 9 por ter parado seu aquecimento após as entradas de Luiz Araújo e Cebolinha na partida. O jogador retrucou o argentino, que não gostou e o agrediu no vestiário.