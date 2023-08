Campeão do mundo com a seleção da Itália, Buffon irá encerrar carreira aos 45 anos

Um dos maiores goleiros da história, o italiano Gianluigi Buffon irá encerrar sua carreira. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o jogador, de 45 anos, que defendeu o Parma na última temporada, rescindirá seu contrato com o clube e anunciará sua aposentadoria nos próximos dias.

Buffon fez história com a camisa da Juventus, do Parma e da seleção da Itália. O goleiro foi campeão da Copa do Mundo de 2006 com a Azzurra, sendo um dos principais nomes daquela campanha.

O jogador iniciou a carreira no Parma, e lá jogou por seis temporadas. Em 2001, o goleiro se transferiu para a Juventus e iniciou uma linda trajetória no clube de Turim. Ao todo, foram 19 temporadas com a camisa da Velha Senhora e 674 jogos disputados, o segundo jogador que mais vezes entrou em campo. Além disso, conquistou dez campeonatos italianos, o maior vencedor da competição, seis Copas da Itália, sete Supercopas da Itália e uma Liga Europa.

Buffon também teve uma curta passagem pelo PSG, atuando por uma temporada e conquistando um Campeonato Francês. Após o seu último ano de contrato com a Velha Senhora, ele retornou ao Parma para a disputa da segunda divisão nacional, sendo campeão.