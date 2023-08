Dois meses após sair da Globo, Magno Navarro acerta sua ida para nova emissora

Rio - Dois meses após pedir demissão da TV Globo, o jornalista e humorista Magno Navarro acertou sua ida para a Band. Ele fará parte do elenco de dois novos programas da grade da emissora: o "Melhor da Noite" e o "Apito Final". A primeira aparição de Navarro na tela da nova casa está prevista para este mês. As informações são do portal "f5".

O primeiro programa será apresentado por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, e substituirá o comandado por Faustão na programação da Band. A exibição será de 20h30 às 22h, e Magno Navarro participará apenas nas segundas-feiras.

O "Apito Final", por sua vez, será um programa de debates apresentado por Neto aos domingos. Magno Navarro participará no programa em um tom humorístico, usando suas imitações para apresentar os destaques das rodadas do Campeonato Brasileiro.

Magno Navarro passou quase três anos no Grupo Globo. Em 2021, começou como apresentador do "Tá na Área", formando dupla com o jornalista Igor Rodrigues. Ele também conduziu o quadro "Fica Triste Não", dentro do "Esporte Espetacular", ao lado de Marcelo Adnet. O humorista anunciou sua saída da empresa em junho, no que definiu como "a conclusão mais difícil que já tomou". Após sair da Globo, o humorista também teve trabalhou na Prime Video, onde continuará em paralelo com a Band.