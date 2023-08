Ídolo da Itália, Buffon anuncia aposentadoria aos 45 anos

Rio - Fim da linha para Gianluigi Buffon. Nesta quarta-feira (2), o goleiro que fez história com a camisa da Juventus e foi campeão da Copa do Mundo de 2006 com a Itália anunciou sua aposentadoria, aos 45 anos.



"Isso é tudo, pessoal! Vocês me deram tudo. Eu dei tudo a vocês. Nós fizemos isso juntos", escreveu o goleiro em suas redes sociais.



Buffon, que atuou pelo Parma nas duas últimas temporadas, marcou época na seleção italiana. Além de conquistar a Copa do Mundo 2006, atuou em outras quatro edições: 1998, 2002, 2010 e 2014. Ele esteve perto de se tornar o primeiro jogador a disputar seis Mundiais, mas os italianos não conseguiram se classificar para as duas últimas edições.



Ao todo, Buffon disputou 1151 partidas como profissional. Conquistou 10 títulos do Campeonato Italiano, seis da Copa da Itália, um da Liga Europa e um do Campeonato Francês.