Itens de Wilt Chamberlain, lenda da NBA, vão a leilão na Califórnia

Califórnia - Itens raros relacionados ao ex-pivô Wilt Chamberlain serão leiloados no dia 28 de agosto, na Califórnia, nos Estados Unidos. Peças valiosas como uma camisa utilizada na conquista do título da NBA em 1972, com o Los Angeles Lakers, estarão postos a leilão.

"O valor de mercado de itens relacionados a Wilt (Chamberlain) é um dos mais altos para os colecionadores. Um exemplo é a camisa usada por ele na sua temporada de estreia na NBA. Existe muita demanda por objetos raros de Wilt", disse Brahm Wachter, vice-presidente de objetos colecionáveis da Sotheby's.

A camisa utilizada por Wilt Chamberlain no jogo do título do Los Angeles Lakers em 1972 está avaliada em US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 19 milhões). Além da peça, estão postos a leilão itens como revistas, jornais, ingressos e cards da temporada de 1971/72.

Esta será a segunda camisa de Chamberlain a atingir um valor de sete dígitos, juntando-se ao seleto grupo formado por Michael Jordan, Kobe Bryant e Diego Maradona. O time do Los Angeles Lakers da temporada de 1971/72 é considerado um das maiores da história da NBA, com 33 vitórias consecutivas.

Wilt Chamberlain é considerado um dos grandes jogadores da história da NBA. Falecido em 1999, aos 63 anos, ele ainda detém 72 recordes na liga. Entre os principais, dois são considerados "impossíveis": 100 pontos na mesma partida (em 1962) e 55 rebotes em um único jogo (em 1960).

Em 14 temporadas na NBA, Wilt Chamberlain anotou 31.419 pontos. Ele foi duas vezes campeão da liga, uma vez o melhor da final e quatro vezes o melhor da temporada. Ele também liderou a liga em pontos em sete ocasiões e em rebotes em 11. Wilt teve a camisa 13 aposentada no Warriors, Sixers e Lakers, e entrou para o Hall da Fama em 1979.