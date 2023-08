São Paulo anuncia retorno de Lucas Moura

Rio - O São Paulo oficializou no começo da tarde desta quarta-feira a contratação do atacante Lucas Moura, de 30 anos. Após 11 temporadas atuando no futebol europeu, o jogador está de volta ao clube que o revelou. Ele assinou contrato até o fim de 2023.

"É um turbilhão de emoções, parece que a ficha nem caiu ainda. Só de relembrar tudo o que vivi aqui, ver que passou tanto tempo e estou de volta, é muito emocionante. Estou muito feliz, é um momento especial na minha carreira, para a minha família. É realmente muito especial para mim", afirmou.

Lucas se profissionalizou pelo São Paulo em 2010 e foi vendido ao PSG no fim de 2012. Após cinco temporadas e meia em Paris, o brasileiro assinou com o Tottenham. No clube inglês, o atacante atuou por também cinco temporadas e meia.

"Quando saí daqui, há 11 anos, ainda não era casado, não tinha meus filhos. Estou ansioso para mostrar isso para eles. Quando nasceram, eu coloquei camisa do São Paulo neles. Sempre acompanho o clube, sempre procurei assistir aos jogos, mostrar para eles que o papai começou nesse time, passar essa paixão que tenho pelo clube. O Pedro ainda é mais novo, não entende muito, mas conversei com o Miguel. Eu falei: ‘filho, acho que o papai vai voltar para o São Paulo. Você quer que o papai volte?’. Ele falou: ‘sim, eu quero.", contou o atacante.