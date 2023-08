Algoz do Brasil, Jamaica teve ajuda de filha de Bob Marley e contou com vaquinha

classificar para as oitavas de final. Antes de conseguir empatar em

Há nove anos era impossível imaginar que a Jamaica faria história na Copa do Mundo Feminina ao se. Antes de conseguir empatar em 0 a 0 com o Brasil e se garantir em segundo no Grupo F, com cinco pontos, as jamaicanas passaram por um caminho tortuoso e contaram com importante contribuição de Cedella Marley, filha de Bob Marley.

Sem apoio financeiro da federação local, a seleção feminina da Jamaica ficou sem atividades por seis anos, de 2008 a 2014. Foi então que começou uma campanha de arrecadação para o retorno das Reggae Girlz, e Cedella ficou sabendo pelo filho, Skip Marley.

A partir de então, a filha do músico que popularizou o reggae no mundo entrou de cabeça na campanha. Ela se tornou embaixadora da seleção feminina, gravou a música "Strike Hard" ao lado dos irmãos e utilizou todo o lucro para ajudar o time. Também fez campanha para a vaquinha online e patrocinou a equipe com a fundação do pai. Foram mais de 300 mil dólares à época para viagens, alimentação, e campos.





Os resultados começaram a aparecer e, em 2019, a Jamaica disputou pela primeira vez a Copa do Mundo, perdendo os três jogos. Mas voltou em 2023, conquistou a primeira vitória, sobre o Panamá (1 a 0), e empatou com França e Brasil (ambos por 0 a 0). E agora está nas oitavas.



"História feita. As Reggae Grilz avançam para as oitavas de final pela primeira vez. Muito orgulho, são três jogo0s disputados e nenhum gol sofrido. Reggae Grilz para o mundo!", escreveu Cedelle no Instagram. Ela ainda mandou recado para as brasileiras:



"Para Marta e toda a seleção brasileira, amamos vocês. Família para sempre".



Entretanto, as dificuldades da Jamaica permanecem. A federação segue sem dar muito apoio e não arcou com todos os gastos da viagem das Reggae Girlz, que tiveram que fazer nova vaquinha para ir para Austrália e Nova Zelândia, sedes da edição atual.



A ideia foi de Havan Solun, mãe da meia-campista Sandra Phillips-Brower, e mais de R$ 240 mil foram arrecadados na campanha, que segue em andamento.