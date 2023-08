Goleiro do PSG passa por operação bem-sucedida no cérebro

O goleiro Sergio Rico, do PSG, avançou mais um passo rumo a recuperação do acidente que sofreu em maio. O jogador, de 29 anos, passou por uma cirurgia no cérebro para tratar de um aneurisma, uma dilatação nas artérias da região. As informações é do canal espanhol "Telecinco".

A operação aconteceu no Hospital Vírgen Del Rocio, onde Sergio Rico está hospitalizado desde que sofreu o acidente envolvendo um cavalo. A cirurgia foi bem sucedida e o goleiro agora descansa na enfermaria junto de sua esposa, Alba Silva.

Sergio Rico sofreu o acidente no dia 28 de maio. O goleiro estaria andando de cavalo na Espanha, quando caiu do animal e teve a região entre o pescoço e a cabeça pisada por ele. O jogador foi levado às pressas para o Hospital Vírgen Del Rocio, em Sevilha, onde foi sedado. Seu estado era considerado grave pelos médicos.

Sergio Rico deixou a UTI no dia 5 de julho, mas continua internado no hospital. Sua esposa, Alba Silva, publicou uma foto em suas redes sociais ao lado do goleiro, mas sem mostrar o rosto dele.