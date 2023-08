Presidente do River Plate confirma contratação de argentino que era alvo de Flamengo e Vasco

Rio - O presidente do River Plate, Jorge Brito, confirmou na tarde desta quarta-feira (02) a contratação do meia Manuel Lanzini, ex-Fluminense e antigo sonho do Vasco e do Flamengo nesta janela de transferências.

“Chegamos a um acordo com Lanzini há algumas horas. Ele chegará a Buenos Aires nos próximos dias”, afirmou Jorge Brito, à ESPN da Argentina.

Lanzini estava livre no mercado após o fim de seu contrato com o West Ham, da Inglaterra. Ele negociou com o Vasco, que buscava o argentino após a negociação frustrada com o uruguaio Rodrigo Zalazar, que se transferiu para o Braga, de Portugal. Porém, o meia não aceitou os termos propostos pelo Cruz-Maltino.

Além do Vasco, o Flamengo também sondou a situação de Lanzini. O Rubro-Negro viu no argentino uma opção viável, sabendo que ele viria numa transferência sem custos. Porém, perdeu a concorrência contra a equipe argentina.

Revelado pelo próprio River Plate, Lanzini atuou pelo Fluminense em 2011 e 2012. Após uma rápida passagem pelo futebol árabe, o argentino foi contratado pelo West Ham em 2015. Na última temporada, o meia atuou em 23 jogos, fez três gols e deu uma assistência.