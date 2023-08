Gonçalense conquista Taça Santos Dumont, e America fica na Segundona do Carioca

Com a quarta vitória seguida, agora sobre o então líder Olaria por 2 a 1 na Rua Bariri, o Gonçalense é o campeão da Taça Santos Dumont, primeira fase da Série A2, a Segundona do Campeonato Carioca.



A equipe da região metropolitana do Rio, que tem parceria com o Petrópolis FC, chegou aos 21 pontos e terá a vantagem nas semifinais. O confronto será novamente contra o Olaria, que ficou em quarto, com 19.



Já o Sampaio Corrêa venceu o America por 4 a 3 no fim e terminou em segundo lugar com 20. O clube enfrentará o Artsul, que goleou o Macaé por 4 a 1 e subiu para o terceiro lugar, com 19, mas saldo melhor do que o Olaria.



Os jogos de ida das semifinais da Série A2 do Carioca serão neste sábado (5), com mandos de Olaria e Artsul. Já a volta será na próxima quarta (9). Apenas o campeão da competição estará na Primeira Divisão em 2024.



Clubes conhecidos vão mal

Já o Americano, que começou a última rodada em segundo, empatou em 1 a 1 com o Resende e caiu para a quinta posição, também com 19 pontos e mesmo saldo que o Olaria, mas com menos gols marcados.



Com a derrota no fim para o Sampaio Corrêa, o tradicional America terminou em sétimo lugar e amargou mais um ano na segunda divisão carioca. Já o Macaé se junta ao Friburguense entre os rebaixados para a Terceirona.