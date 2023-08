Dia de espantar a crise

'O maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo". A frase repetida há tempos pelos torcedores resume a expectativa que cerca o clube para o duelo com o Olimpia, hoje, às 21h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Diante do Maracanã lotado, o Rubro-Negro tenta provar que a mais nova crise interna não vai afetar o bom momento do time dentro de campo e abrir vantagem em busca da classificação.

O elenco tinha tudo para chegar ao confronto cheio de confiança, afinal, perdeu apenas um dos últimos 21 jogos e vem de uma virada heroica sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O problema é que um soco do ex-preparador físico Pablo Hernández no rosto de Pedro foi o estopim para uma grande crise às vésperas do duelo pelo principal torneio do continente. Por ter se recusado a aquecer com os companheiros e faltado o treino de segunda, o atacante está fora da partida de hoje e foi multado em 5% do salário.

Não é tarefa fácil, mas o técnico Jorge Sampaoli tem como maior desafio, além de superar o Olimpia, não deixar que o time leve para campo os problemas internos.