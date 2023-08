Jogadores e técnico do América agridem torcedores após eliminação na Série B do Carioca

Rio - A campanha do América na segunda divisão do Campeonato Carioca de 2023 terminou de maneira melancólica. Após a derrota para o Sampaio Corrêa por 4 a 3, nesta última quarta-feira (2), o técnico Alfredo Sampaio e os jogadores agrediram torcedores que cobravam a equipe.

O América terminou a Taça Santos Dumont em oitavo lugar com 12 pontos e não conseguiu avançar para a semifinal da competição. O Mecão chegou a perder por 3 a 1, buscou o empate, mas levou um gol de pênalti nos últimos minutos e amargou mais uma derrota.

O time comandado por Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol do Rio de Janeiro (SAFERJ), entrou em campo sem chances de classificação e foi cobrado durante os 90 minutos. Após o apito final, o treinador e os jogadores foram tirar satisfação com os torcedores.

Com a vitória sobre o América, o Sampaio Corrêa garantiu a vaga na semifinal e avançou em segundo lugar, atrás do Gonçalense, campeão da Taça Santos Dumont. Artsul e Olaria completaram os semifinalistas que disputarão a vaga na elite do futebol carioca.

O jogo de ida da semifinal da segunda divisão do Campeonato Carioca acontece neste sábado (5). Olaria e Gonçalense se enfrentam às 14h45 (de Brasília), na Rua Bariri, enquanto Artsul e Sampaio Corrêa duelam no mesmo horário no Nivaldo Pereira, em Austin. O jogo de volta será na quarta-feira (9).

